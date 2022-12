Mochetă sau covor: cum să le alegi în funcție de rezistența acestora Atunci cand cumparam un covor sau o mocheta, este necesar sa avem o idee clara despre cat de rezistent și durabil poate fi in comparație cu alte covoare ieftine pe care le luam in considerare pentru acel loc. Desigur, primul lucru care trebuie facut este sa se stabileasca o unitate de masura, deoarece nu toate lucrurile se masoara cu același standard. Regula de baza in cazul unor covoare, chiar și in cazul unor covoare ieftine, este ca pana și cel mai delicat covor sau cea mai delicata mocheta ar trebui sa dureze cat mai mult, dar va spunem deja ca cu greu veți gasi unul care sa fie cat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

