Mocanu (Metrorex): Am început imprimarea cartelelor contactless creând premisele unei integrări depline cu STB Lucrarile de modernizare a sistemului de taxare s-au terminat la final de an, astfel incat am inceput imprimarea cartelelor contactless creand premisele unei integrari depline cu STB si alti operatori de transport, dupa ce in prima parte a anului a fost implementata plata cu cardul bancar, a afirmat directorul general al Metrorex, Gabriel Daniel Mocanu.



"Tot pe final de an s-a semnat contractul pentru achizitia a 13 trenuri noi de metrou dedicate Magistralei 5, cu posibilitatea de extensie cu inca 17 trenuri. Nu a fost usor si avem inca multe lucruri de pus la punct, atat in interior,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noile carduri contactless pentru accesul la metrou vor fi introduse incepand din 24 decembrie, in cadrul modernizarii sistemului de taxare, procesul urmand a se desfasura in mod etapizat in perioada imediat urmatoare, a anuntat miercuri Metrorex, informeaza Agerpres.

- Zona de sud a Bucureștiului face un pas decisiv catre transformarea in noul hub de business al Capitalei și generarea a mii de locuri de munca bine platite. Dupa investițiile masive in infrastructura rutiera, derulate in ultimii 4 ani, acum a venit vremea debutului lucrarilor de construire a noii stații…

- Din 12 decembrie un numar de 72 de trenuri vor circula intre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni, dupa ce lucrarile la Terminalul 1 au fost finalizate și recepționate. Naveta intre Gara de Nord București și Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti va dura 20-23 de minute, anunța MEDIAFAX.…

- Lucrarile de demontare a materialelor avariate de la Filarmonica Naționala sunt pe ultima suta de metri. Pe parcursul zilei de ieri, 18 noiembrie, muncitorii au efectuat 21 curse pentru transportarea deșeurilor și materialelor demontate. Astazi, aceștia urmeaza sa mai evacuze o parte din metalul ramas.

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si Metrorex au semnat contractul de finantare aferent proiectului "Legatura retelei de metrou cu Aeroportul Henri Coanda - Otopeni (Magistrala 6 1 Mai - Otopeni)", in valoare de 6,334 miliarde de lei. Potrivit unui comunicat al Metrorex,…

- ”Proiectul Magistrala 6 va asigura legatura retelei de metrou a Municipiului Bucuresti cu Aeroportul International Henri Coanda – Otopeni. Magistrala 6 de metrou va avea un traseu de 14,2 km si va cuprinde 12 statii. Obiectivul contractului de finantare il reprezinta acordarea finantarii nerambursabile…

- Grupul francez Alstom a anuntat marti ca a obtinut un contract cu Metrorex pentru furnizarea unui total de pana la 30 de trenuri Metropolis destinate noii Magistrale 5, in doua transe. Valoarea contractului pentru primele 13 trenuri este de peste 100 de milioane euro. Primul tren va fi livrat in…

- Grupul francez Alstom a anuntat marti ca a obtinut un contract cu Metrorex pentru furnizarea unui total de pana la 30 de trenuri Metropolis destinate noii Magistrale 5, in doua transe. Valoarea contractului pentru primele 13 trenuri este de peste 100 de milioane euro.