- In 1840 in Ieud locuiau 130 de evrei, iar dupa 40 de ani, in anul 1880 traiau 317 evrei. In anul 1910 numarul acestora atinge apogeul, ajungand la 410 suflete. Din cauza condițiilor saracacioase foarte mulți evrei din Ieud au emigrat in alte orașe din imperiu sau chiar in America. La ultimul recensamant,…

- AS Mireșu Mare a caștigat campionatul Ligii a V-a, ediția 2020/2021, competiție organizata de AJF Maramureș, la care au participat 10 echipe. Invingand in ultima etapa echipa PHP Iadara cu scorul de 5-0 (2-0), echipa din Mireșu Mare a terminat campionatul pe locul 1, cu 22 puncte, fiind premiata dupa…

- Azi dimineata, un grav accident de circulatie s-a produs pe strada Fabricii din Baia Mare. Concluzia IPJ Maramures: „In aceasta dimineața, in jurul orei 06.00, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au fost sesizați prin apel S.N.U.A.U 112 cu privire la producerea unui accident rutier cu victime pe strada…

- ANM a emis mai multe avertizari nowcasting pentru Maramures, astfel: COD PORTOCALIU, valabil pana la : 19-07-2021 ora 8:30, In zona Vișeu de Sus, Vișeu de Jos. Se vor semnala: averse torentiale care vor depasi 35 … 40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, grindina. COD GALBEN,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, din cauza unui podeț rupt de aluviuni, circulația este oprita pe DN 17C intre localitațile Sacel și Moisei, județul Maramureș. Pana la remedierea situației, traficul se desfașoara deviat pe ruta Bogdan Voda – DJ 188 – Vișeul…

- Doi tineri au fost prinsi de politistii din Maramures avand asupra lor canabis, ciuperci halucinogene si ecstasy, au fost retinuti retinuti pentru trafic de droguri. Politistii au depistat, in localitatea Berchezoaia, doi tineri, un barbat si o femeie, de 25 de ani, din Cluj-Napoca si Mures, care ar…

- Lacul Ursu din Statiunea Balneoclimaterica Sovata, cel mai mare lac helioterm din lume si cu cea mai mare concentratie salina de pe planeta, si-a deschis azi porțile. Apa are o temperatura de 28°C la suprafata si 39°C la o adancime de 1,5 metri", informeaza site-ul Visit Sovata. Primul lac sarat deschis…

- ACTUALIZARE 1 Autorul crimei de la Maramureș a fost identificat și reținut de Poliție. Insa, pentru ca i s-a facut rau, a fost dus cu un echipaj al Ambulanței la Spitalul Județean de Urgența din Baia Mare. Potrivit ultimelor informatii, atat victima, Radu Farcas, cat si criminalul sunt din Berchez.…