Tudorel Toader l-a propus pe Felix Bănilă pentru conducerea DIICOT

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, l-a nominalizat la conducerea DIICOT pe Felix Bănilă, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău.