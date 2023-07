Mocanita Abrud – Campeni iși va relua cursele incepand de azi, 8 iulie 2023. Traseul este in lungime de 11 kilometri. Trenul de epoca va circula in fiecare sambata și duminica pana in 10 septembrie, pe ruta Campeni-Carpiniș și retur. Trenul pornește din gara Campeni la orele 10.00, 13.00 si 15.00. Pretul pentru o cursa este de 25 de lei (dus/intors), pentru adulti, respectiv 15 lei pentru copii (dus/intors). Conform organizatorilor, in timpul saptamanii trenul face o cursa de la ora 15.00 atunci cand se vor aduna cel putin 30 de rezervari online. „In cazul in care nu se strang 20 de calatori se…