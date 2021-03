Stiri pe aceeasi tema

- Logitech G anunta extinderea portofoliului cu produsele licențiate oficial League of Legends. Incepand cu 6 martie, produsele sunt disponibile la nivel global. Inspirata de cunoscuta trupa K/DA, o trupa virtuala de muzica pop formata din personaje aparținand unui univers alternativ din League of Legends…

- Cand natura, tradițiile și pasiunea oamenilor locului fiecare in parte și toate la un loc, rezoneaza puternic - rezultatul este intotdeauna unul stralucitor. Anume așa, grație acestor indispensabile vibrații corelate prin munca, scop comun și calitate, au fost și sunt create vinurile Chateau Vartely.

- Natalija Bozilovic, una dintre jucatoarele de baza ale echipei feminine de fotbal ACS Banat Girls, trece prin momente grele dupa ce a primit o veste teribila. Tanara fotbalista sufera din cauza unei tumori care trebuie operata cat mai repede. Gruparea resiteana, care nu si-a lasat niciodata jucatoarele…

- Cum ar fi sa vezi un documentar facut sub ochii tai avand ca subiect Miorița sau Baltagul, doua opere care fac parte din ceea ce numim cultura naționala? Astra Film da raspunsul la aceasta intrebare și lanseaza online, de Ziua Culturii Naționale, „La drum” de Dumitru Budrala, primul film documentar…

- Bob Dylan este un cantaret, compozitor, muzician si poet american.Blood on the Tracks este al 15 lea album de studio al cantaretului Bob Dylan lansat de Columbia Records in ianuarie 1975. Albumul a marcat intoarcerea lui Dylan la Columbia dupa ce lucrase pe doua albume cu Asylum Records.Albumul a fost…

- Avand in vedere ca asigurarea de calatorie reprezinta un produs important in portofoliul Gothaer Asigurari Reasigurari și ca societatea iși propune intotdeauna sa ofere clienților sai cele mai bune acoperiri in funcție de nevoile și așteptarile lor, Gothaer a decis sa iși actualizeze oferta prin intermediul…

- Suporterii-acționari ai lui Dinamo iși fac planuri inca de la inceputul anului. Lanseaza estimari, calculeaza și spera sa pompeze cat mai mulți bani in conturile clubului serios afectat din punct de vedere financiar. „Pe termen mediu ne propunem sa ajungem la 15.000 de socios. Daca pana la sfarșitul…