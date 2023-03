Mobilizări în Franţa împotriva reformei pensionării şi proiectului legii imigraţiei O noua zi de mobilizare impotriva reformei pensionarii este prevazuta marti, la apelul sindicatelor. Confederatia Generala a Muncii (CGT) indeamna la ”generalizarea unei greve in toate intreprinderile si serviciile si la o multiplicare a initaitivelor revendicative tot weekendul”. La Brest, un apel la manifestatii a fost lansat la ora locala 13.00 (14.00, ora Romaniei), la Facultatea Segalen. La Montpellier, manifeste indemnau la o manifestatie sambata dupa-amiaza, in Place de la Comedie. ”Putem castiga. Este momentul sa ne facem auziti”, se arata in manifest. La Jardin Albert 1er, la Nisa, si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mobilizarea impotriva reformei pensiilor a ramas foarte puternica joi in Franta, cu o radicalizare a miscarii care s-a soldat cu o crestere a violentelor, intervenindu-se cu tunuri de apa si gaze lacrimogene in mai multe orase, relateaza AFP, citata de Agerpres . Violentele, care au fost sporadice de…

- Tensiunile au rabufnit in Paris, unde sute de protestatari s-au luat la bataie cu polițiștii. Se intampla in ziua in care in intreaga Franța au loc mitinguri fața de adoptarea legii pensiilor. Forțele de ordine din capitala au folosit gaze lacrimogene impotriva manifestanților care au umplut strazile…

- Protestatarii au declanșat focuri de lumina și artificii in timp ce poliția a incercat sa-i impraștie cu gaze lacrimogene la Paris marți (21 martie), in timp ce demonstrațiile impotriva reformei pensiilor din Franța au continuat pentru a șasea zi. Mii de protestatari care denunța propunerea guvernului…

- Doua motiuni de cenzura au fost depuse vineri impotriva guvernului francez, scufundat intr-o criza politica dupa trecerea in forta a reformei pensiilor care a amplificat furia sociala si a condus la incaierari in centrul Parisului, comenteaza AFP. Mai multe mii de persoane s-au adunat vineri seara in…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Olaf Scholz au lansat vineri un apel la consolidarea "suveranitatii" Uniunii Europene (UE), intr-un articol de opinie comun publicat cu doua zile inaintea Consiliului de ministri franco-german, relateaza AFP.

- Franta a fost paralizata de un protest masiv convocat de sindicate impotriva reformei pensiilor, sustinuta de presedintele Emmanuel Macron. Aproximativ un milion de oameni au iesit in strada si au declansat greve in Paris si in alte orase, potrivit antena3 "Joia Neagra" sau "Ziua Judecatii" s-ar putea…

- Programul de reforme al președintelui Emmanuel Macron se confrunta cu un moment de rascruce, in condițiile in care sindicatele franceze organizeaza, joi, o zi de greve și proteste in masa impotriva planurilor sale de a crește varsta de pensionare. Un nou proiect de lege care urmeaza sa treaca prin…

- Aliații occidentali s-au orientat spre furnizarea de vehicule blindate de lupta Ucrainei, dar nu și de tancuri mai grele pe care aceasta le-a solicitat pentru a lupta impotriva Rusiei, in timp ce Washingtonul a prezis ca luptele intense vor continua luni de zile pe linia frontului estic, relateaza Reuters.…