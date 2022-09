Stiri pe aceeasi tema

- Golikov Alexey, un fotograf amator din Sankt Petersburg, susținator al invaziei rusești in Ucraina, spune intr-un dialog cu Libertatea ca iși face griji pentru fiul lui de 17 ani, dar ca el e pregatit sa lupte. Ziarul a publicat ieri un interviu cu doi ruși care se opun razboiului și care cred ca adevarate…

- „Mobilizarea parțiala” decretata de Kremlin ca raspuns la retragerile la care au fost forțate trupele sale, in Ucraina, se desfașoara masiv și haotic, noteaza corespondentul de la Moscova al ziarului francez, Le Monde.

- Președintele ucrainean s-a adresat direct populației ruse, joi, dupa ce liderul de la Kremlin a anunțat, recent, o „mobilizare parțiala” in Rusia, in contextul razboiului din Ucraina. Declarațiile șefului de la Kiev vin dupa ce deja rușii au ieșit in strada, miercuri, pentru a protesta anti-mobilizare,…

- „Operațiune militara? Cred ca președintele nostru și-a pierdut complet mințile. Are nevoie urgenta de ajutor psihiatric. In loc sa ajute cetațenii sa aiba o viața mai buna, ei au inceput razboiul care oricum va fi pierdut”, spune un cetațean rus.„Daca va fi o mobilizare pentru a-i extermina pe naziști,…

- Vladimir Putin aduce intariri in Ucraina. Liderul rus a anunțat mobilizarea parțiala a populației din Rusia! Astfel, toți cei care au facut serviciul militar obligatoriu si rezervistii sunt chemați la razboi.

- „Vor fi chemați la serviciul militar doar cetațenii care sunt in prezent in rezerva și, mai ales, cei care au servit in forțele armate, au anumite profesii militare și experiența relevanta”, a anunțat astazi, Vladimir Putin intr-o adresare publicata in presa rusa. Cele mai importante declarații ale…

- Liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, i-a scris Inaltului reprezentant pentru afaceri externe al UE Joseph Borrell, transmitandu-i ca e esential ca in urmatoarele ore si zile europenii sa vada demersuri consistente din partea diplomatiei pentru a evita o catastrofa la Zaporojie. El argumenteaza…