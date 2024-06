Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui sondaj dat publicitații de presa locala , singurul candidat care a crescut in preferințele de vot ale ramnicenilor, in ultima luna, este candidatul AUR Vicențiu Mocanu, semn ca oamenii vor schimbarea baronului local Mircia Gutau. Vicențiu Mocanu se bucura de aprecierea ramnicenilor, fiind…

- Primarul municipiului Constanta Vergil Chitac PNL ar conduce in topul intentiilor de vot pentru Primarie, cu 38,1 , urmat de Horia Constantinescu PSD cu 27,3 , Stelian Ion Alianta Dreapta Unita 13,4 , Sorin Ovidiu Cupsa AUR 9,8 , scorurile celorlalti candidati situandu se fiecare sub 3,3 , conform unui…

- Centrul Jean Constantin din Constanta gazduieste astazi, 11 mai 2024, prezentarea candidaturii lui Stelian Ion, candidatul ADU la functia de primar al Municipiului Constanta si a programului de guvernare locala pentru Constanta.La eveniment vor participa presedintele USR, Catalin Drula, si echipa de…

- "De Vinerea Mare, am continuat tradiția de a ajuta pe cei in nevoie. Am distribuit mancare familiilor care au nevoie de un sprijin. Mulțumesc echipei și tuturor celor care ne-au ajutat. Sa aveți o zi plina de pace!" a transmis Mocanu. Recent, un sondaj realizat de PSD la plasat pe candidatul AUR direct…

- Intentia de vot pentru alegerile locale Intentia de vot pentru partide politice la alegerile locale (pentru Consiliul Local al orasului / comunei) raportata la respondenti care isi exprima preferinta pentru un partid din lista – 80.6% din total esantion Raportat la cei care au exprimat preferinta…

- Președintele interimar al PSD Campia Turzii, Petre Pop, a fost anunțat candidatul PSD pentru funcția de primar. Nominalizarea social-democraților a intarziat foarte mult, dupa problemele in justiție pe care le-a avut și le are Avram Gal, cel care a fost anunțat, inițial, candidatul PSD la Primarie.…

- Cirstoiu și-a cumparat bilet de metrou, apoi a mers cateva stații, dupa ce s-a orientat dupa harta care era afișata. Acesta a stat de vorba cu oamenii, iar apoi s-a pozat cu o adolescenta. Inainte de plimbarea din subteran, candidatul PNL-PSD la Primaria Capitalei a facut declarații și l-a atacat dur…

- Cirstoiu și-a cumparat bilet de metrou, apoi a mers cateva stații, dupa ce s-a orientat dupa harta care era afișata. Acesta a stat de vorba cu oamenii, iar apoi s-a pozat cu o adolescenta. Inainte de plimbarea din subteran, candidatul PNL-PSD la Primaria Capitalei a facut declarații și l-a atacat dur…