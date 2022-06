Mobilizare pentru salvarea oii prinse sub dărâmăturile podului de la Luțca Mobilizare pentru salvarea oii prinse sub daramaturile podului de la Luțca Foto: ISU Neamț. La Luțca, în județul Neamț, este în desfașurare o intervenție pentru salvarea unui animal prins sub darâmaturile podului prabușit în urma cu doua zile. Sub supravegherea unui expert se fac lucrari cu un utilaj pentru crearea unei gol, care sa permita animalului, o oaie, sa iasa din locul în care a fost surprins. Pompierii au constatat ca 20 de oi erau sub pod în momentul producerii incidentului, iar majoritatea au murit. Doar patru au putut fi scoase… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

- Sub resturile podului de la Lutca, prabusit joi, au fost surprinse 20 de oi, patru dintre acestea fiind salvate, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. „Ca urmare a producerii evenimentului din data de 9.06.2022, in urma caruia podul de peste raul Siret ce face legatura intre…

- Ca urmare a producerii evenimentului din data de 09.06.2022, in urma caruia podul de peste raul Siret ce face legatura intre localitatile Lutca si Sagna a fost distrus, mai multe ovine au fost surprinse sub daramaturi. Pompierii au identificat 20 de capete ca fiind surprinse sub pod: 4 oi au putut fi…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt afirma ca mai multe oi au ramas in zona podului peste Siret care s-a prabusit, ele fiind in viata, astfel ca se cauta solutii pentru a le scoate de acolo. Specialistii de la Inspectoratul de Stat in Constructii au transmis ca in zona…

- Ca urmare a producerii evenimentului din data de 09.06.2022, in urma caruia podul de peste raul Siret ce face legatura intre localitatile Lutca si Sagna din judetul Neamt a fost distrus, mai multe ovine au fost surprinse sub daramaturi.Potrivit ISU Neamt, pompierii au identificat 20 de capete ca fiind…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut tragerea la raspundere a tuturor celor vinovati pentru surparea podului de pe raul Siret si a dispus Ministerului Apararii Nationale sa actioneze in regim de urgenta pentru a restabili transportul in zona afectata.

- Procurorii au deschis doua dosare penale in urma surparii podului de la Lutca, eveniment in urma caruia o persoana a fost ranita. Unul dintre dosare vizeaza vatamarea corporala din culpa, iar celalalt - abuzul in serviciu, ambele fiind deschise in rem. Reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Mai multe anchete sunt in desfasurare dupa prabusirea podului de la Lutca, judetul Neamt, in aceasta dupa-amiaza. Incidentul s-a produs in timp ce podul peste raul Siret, situat pe DJ 207 A, era traversat de un autocamion si o autoutilitara, iar cei doi soferi au fost raniti. Primele precizari ale autoritatilor…

