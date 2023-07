Mobilizare masivă împotriva violenţelor în Franţa: 45.000 de poliţişti şi jandarmi Un total de 45.000 de politisti si jandarmi au fost mobilizati in Franta in noaptea de vineri spre sambata in incercarea de a stopa violentele care zguduie tara dupa moartea lui Nahel, tanarul de 17 ani cu cazier care circula fara permis de conducere si care a fost ucis Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

