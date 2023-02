Stiri pe aceeasi tema

- O localitate din Timiș, atestata de Guvern ca zona cu resurse turistice. Guvernul a aprobat marți atestarea ca zone cu resurse turistice a 21 de localitați din județele Brașov, Buzau, Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Dolj, Hunedoara, Iași, Mureș, Salaj și Timiș.

- Hidrologii au instituit, duminica, 18 decembrie, un Cod portocaliu de inundatii pe rauri din judetul Satu Mare, valabil pana luni, la miezul noptii.Tot de duminica, pana marti la ora 12:00, va fi in vigoare un Cod galben de inundatii pe rauri din judetele Satu Mare, Cluj, Salaj, Maramures, Mures, Alba…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de ploi insemnate cantitativ valabila vineri si sambata in 17 judete din vestul si sud-vestul tarii. Potrivit meteorologilor, in intervalul 16 decembrie, ora 12:00 – 17 decembrie, ora 12:00, in Banat, Crisana, Maramures, nord-vestul…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi torențiale, valabila de vineri, 16 decembrie, ora 12:00, pana sambata, 17 decembrie, ora 12:00. In intervalul menționat in Banat, Crișana, Maramureș, nord-vestul Olteniei și local la munte, vor fi ploi insemnate cantitativ, iar in intervale scurte…

- Județul Iași va primi o alocare de 24,8 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale in anul 2023, conform legii bugetului de stat, document aflat in dezbatere parlamentara. La nivel național, jud. Iași se afla pe locul 10 in topul alocarilor. Noua județe vor incasa…

- Astfel, conform prognozei de specialitate a hidrologilor, in intervalul 16 decembrie, ora 12:00 - 18 decembrie, ora 18:00, vor fi viituri rapide, cresteri de debite si de niveluri, cu posibile depasiri ale Cotelor de atentie, pe raurile din bazinele hidrografice: Tisa - sector aferent S.H. Valea Viseului,…

- In luna decembrie, ajutorul de 250 lei pentru alimente și mese calde acordat persoanelor si familiilor aflate in situatii de vulnerabilitate va fi virat pe card cel mai tarziu pe 23 decembrie, dupa cum au anunțat autoritațile. Pentru a primi cardul, nu trebuie depusa cerere, deoarece Ministerul Muncii…