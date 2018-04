Stiri pe aceeasi tema

- Rata de participare la alegerile parlamentare din Ungaria este mult mai ridicata duminica decat in urma cu patru ani, scrie Le Monde. In toata Ungaria, siruri impresionante de persoane s-au format la sectiile de votare.

- Medicul din Bucuresti care a inceput campania de ajutorare a lui Dumitru a adunat deja peste 90 de mii de lei. S-au alaturat si asociatii care vor sa il adaposteasca in centrele lor pe bietul om, dar sunt si oameni care au decis, efectiv, sa-i puna la dispozitie casele lor. In paralel, avocatul care…

- Mai sunt doua saptamani pana la alegerile pentru șefia Federației Romane de Fotbal, iar cel mai probabil lupta se va da intre Ionuț Lupescu, Razvan Burleanu și Marcel Pușcaș. Gazeta Sporturilor a intocmit un sondaj in care au votat aproximativ 100.000 de oameni, iar diferența este covarșitoare in favoarea…

- Creșterea achizițiilor de active imobiliare facute de catre investitorii naționali și transfrontalieri din cele 6 piețe principale ale Europei Centrale și de Est (ECE) a crescut cu 32% in 2017. Activitatea investitorilor naționali pe piața imobiliara din Romania a reprezentat doar 4% din volumul de…

- In Romania avem parte de cea mai puternica euforie in ceea ce priveste creditarea ipotecara in randul populatiei pe intreaga regiune, iar cea mai mare parte sa datoreaza programului guvernamental Prima Casa si a dobanzilor bancare reduse din ultimii ani. Insa, fara acest program, Romania ar performa…

- Din ce în ce mai mulți floreșteni doresc sa fie locuitori cu acte în regula al municipiului Cluj-Napoca, în speranța ca multe dintre problemele pe care le întâmpla în comuna lor ar putea fi soluționata mai repede daca Floreștiul ar deveni un cartier al municipiului.…

- Legea, aprobata de 280 de deputati ucraineni, denunta o 'agresiune armata rusa' si califica 'teritorii temporar ocupate' republicile populare autoproclamate Donetk (DNR) si Lugansk (LNR) in estul Ucrainei.Votat la mai putin de o luna dupa decizia Washingtonului de a autoriza livrarea de…

- Banca Mondiala, despre evolutia economica a Romaniei in urmatorii ani Potrivit raportului "Global Economic Prospects", publicat, marti, de Banca Mondiala, estimarile privind evolutia economica a Romaniei pentru 2018 si 2019 vor inregistra unele modificari fata de cele previzionate in iunie. Economia…