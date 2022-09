Mobilizare în Rusia: Kremlinul recunoaşte ‘greşeli’, ‘nicio decizie’ deocamdată în privinţa frontierelor Kremlinul a recunoscut ‘greseli’ intervenite in procesul de mobilizare a rezervistilor care urmeaza sa fie trimisi sa lupte in Ucraina si a subliniat ca deocamdata ‘nu exista nicio decizie’ in privinta inchiderii frontierelor, in contextul manifestatiilor si exodului de barbati rusi in strainatate, relateaza AFP. ‘Exista cazuri cand decretul (de mobilizare) a fost incalcat’, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, spunand ca spera ca aceste ‘erori vor fi corectate’. Autoritatile ruse au fost afirmat ca mobilizarea a circa 300.000 de rezervisti nu va viza decat persoanele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

