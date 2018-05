Stiri pe aceeasi tema

- Mobilizare in organizatiile PSD din tara, pentru mitingul de sustine a premierului Viorica Dancila, mai multi lideri declarand, pentru MEDIAFAX, ca vor aduce oameni la Bucuresti pentru a demonstra ca Executivul are tot sprijnul, in ciuda actiunilor presedintelui si a Opozitiei.

- Cozmin Gusa evidențiaza ca plangerea penala depusa de Ludovic Orban pe numele lui Liviu Dragnea și al Vioricai Dancila este cel mai dur joc al Opoziției din ultimul an, iar in spatele reacției Alinei Gorghiu, care se dezice de demersul ”coerent” al liderului PNL, ar putea sta chiar Florian Coldea.Cozmin…

- PSD vrea sa organizeze un miting de amploare pentru susținerea familiei tradiționale. Pentru acest miting, ținta celor de la PSD este sa aduca un milion de persoane, iar pentru asta a inceput mobilizarea. Citește și: ALERTA Un militar a fost gasit IMPUȘCAT in unitate Conform unui SMS…

- SOLICITARE…Nelu Tataru, presedintele PNL Vaslui, a cerut retragerea controversatului proiect de lege Strategia “Romania 2040”, elaborat de Executivul condus de Viorica Dancila. Potrivit poiectului, Parlamentul va decide, printr-o comisie speciala, condusa de presedintele Camerei Deputatilor, in prezent…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, declara, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca tara sa regreta ca s-a creat un "clivaj" intre Executivul si Presedintia din Romania pe tema discutiilor referitoare la mutarea ambasadei romane de la Tel Aviv la Ierusalim, dar spera ca "lucrurile…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, declara, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca tara sa regreta ca s-a creat un "clivaj" intre Executivul si Presedintia din Romania pe tema discutiilor referitoare la mutarea ambasadei romane de la Tel Aviv la Ierusalim, dar spera ca "lucrurile…

- Tariceanu, reacție la criticile președintelui Iohannis: Majorarile consistente de salarii si pensii sunt cu mult peste nivelul de inflatie, a spus președintele Senatului, la Parlament, el precizand ca desi in prezent exista un nivel de inflatie mai ridicat, acesta se va ‘domoli’ in a doua parte a anului.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a aratat ca nu este de acord cu un astfel de act normativ si, din ce stie el, nici Guvernul. 'Nu au nicio legatura masurile fiscale adoptate de Guvern cu nivelul bugetelor locale. Nu am fost niciodata de acord si nu o sa fiu in continuare sa…