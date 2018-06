Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General, Gabriela Firea, a convocat, vineri, un comandament la sediul Primariei Municipiului București, in cadrul caruia s-au discutat mai multe masuri de prevenire a incidentelor la evenimentele care se vor desfașura sambata in Capitala, printre care mitingul PSD și parada LGBT.„Cele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca exista informatii potrivit carora angajati ai institutiilor publice sunt "recrutati cu arcanul" pentru a fi adusi la mitingul organizat de PSD sambata in Capitala. "Cum sa faci miting contra abuzurilor cand folosesti abuzul ca mijloc de aducere cu forta a…

- Un comandament special pentru gropile din Bucuresti a fost convocat astazi la Primaria Capitalei de primarul general Gabriela Firea. Scopul declarat al sedintei de astazi este rezolvarea urgenta a tuturor gropilor care au aparut in asfalt pentru ca nici unul dintre soferii angajati in traficul din Capitala…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a participat ieri la forumul "Managementul Deseurilor in Economia Circulara", care a avut loc la Palatul Parlamentului, in cadrul caruia au fost prezentate planurile Municipalitatii in ceea ce priveste gestionarea deseurilor din Capitala. Aceste planuri…

- "Avand in vedere fenomenele meteo inregistrate in Capitala și avertizarile emise de meteorologi, Primarul General, Gabriela Firea, a convocat un comandament astazi la ora 15:00, la sediul PMB", potrivit unui anunț transmis de Primaria Capitalei. Ploaia inghetata, un fenomen mai putin obisnuit,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a convocat un comandament de iarna la Primaria Capitalei, de la ora 15:00, urmare a fenomenelor meteorologice inregistrate inca de duminica in București. „Avand in vedere fenomenele meteo inregistrate in Capitala și avertizarile emise de meteorologi, Primarul General,…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marți, ca a demarat un proiect pentru construirea a doua linii de tramvai suspendate: prima va lega Bucureștiul de Magurele, iar a doua va lega Capitala de zona de nord, spre Ploiești.