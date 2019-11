Mobilizare în Germania pentru libertatea presei: 'Colorat mai degrabă decât brun la Hanovra' Peste 7.000 de persoane au protestat sambata la Hanovra impotriva unei reuniuni organizate de un partid ultranationalist tintind jurnalisti specializati in anchetele asupra mediilor neonaziste, potrivit AFP. Circa 6.800 de persoane, mult peste cele 2.000 anuntate, au defilat sub sloganul "Colorat mai degraba decat brun la Hanovra", in timp ce 250 de persoane se adunasera intr-o contramanifestatie, a indicat politia acestui oras din nordul Germaniei. Partidul ultranationalist NPD (Partidul national-democrat) a reunit circa 120 de persoane, potrivit aceleiasi surse. Manifestatia… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

