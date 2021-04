Mobilizare generală: Tot efectivul de polițiști iese în stradă să patruleze CHIȘINAU, 3 apr – Sputnik. Oamenii legii anunța ca de sambata va fi mobilizat tot efectivul Inspectoratului Național pentru Securitatea Publica, care "va restricționa inclusive circulația mașinilor de taxi". Pe de lata parte, firmele care presteaza servicii de taxi din Capitala au anunțat pentru Sputnik Moldova ca respectiva interdicție nu vizeaza serviciul de taxi și ca acestea vor fi disponibile și dupa ora 23:00, pana dimineața. Operatorii doar ii vor face atenți pe clienții lor ca sa aiba asupra lor buletinul de indentitate ca sa se poata legitima in caz de neceistate. Amintim… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

