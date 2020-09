Mobilizare generală pentru ecologizarea lacului Tăbăcărie din Constanța Aflat la intrarea in Mamaia, lacul Tabacarie este plin de gunoaie. Ploaia de vineri a adus tone de ambalaje, sticle si deseuri. Multe provin de la turistii care lasa in urma lor dezastru. Voluntarii au mult de munca, pentru ca zona lacului se intinde pe zeci de hectare. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actiuni desfasurate de politistii constanteni in Mamaia dar si in alte statiuni de pe litoral. Zeci de sanctiuni au fost aplicate.La data de 22 august a.c., in intervalul orar 08.00 12.00, politisti din cadrul Politiei statiunii Neptun, cu sprijinul jandarmilor din cadrul I.J.J. Constanta, au desfasurat…

- Victima accidentului rutier din Mamaia este constienta si neincarcerata. Un accident rutier s a petrecut astazi in statiunea Mamaia.Au fost implicate trei masini, iar o persoana s a ales cu rani.Victima este constienta si neincarcerata.Sursa foto cu rol ilustrativ : ZIUA de Constanta ...

- In anul 1922, Jean Stoenescu Dunare publica in revista "Analele Dobrogei" primul sau studiu ambitios referitor la proiectul construirii unui canal navigabil intre Cernavoda la Constanta.Ideea Canalului se mai vehiculase in epoca, unii dintre autori sustinand ca el ar trebui sa aiba debuseul in lacul…

- Polițiștii din Constanța au verificat o firma din Mamaia, banuita ca, pentru 200 de lei, promite turiștilor ca-i face vedete. Practic, firma face fotografii celor interesați și le promite ca ii promoveaza...

- Conform polițiștilor, doar patru barbați au fost implicați in scandal, insa pe imagini se vad mai multe persoane care participa la bataie, inclusiv doua tinere. Trei barbați au fost transportați la Spitalul din Constanța pentru a primi ingrijiri medicale. "Din primele verificari politistii…

- Zilele acestea, plajele din Mamaia si Navodari au fost monitorizate pe o lungime de 12 kilometri cu ajutorul unei drone. Astfel de masuratori care se vor face pe intreg litoralul, de la Navodari la Vama Veche. Dronele vor ajuta, printre altele, la urmarirea operatorilor privind respectarea legislatiei…

- Adunarea generala ordinara a actionarilor Complex Savoy SA s a intrunit in sedinta ordinara. Actionarii au hotarat prelungirea mandatelor administratorilor. Prin Hotararea nr. 1 10.04.2020 a adunarii generale ordinare a actionarilor Complex Savoy SA, cu sediul in Constanta, Mamaia, judetul Constanta,…

- Primaria Municipiului Constanța anunța ca, incepand de maine, 09 iunie, se limiteaza viteza maxim admisa pe Bd. Mamaia, in stațiune, la 50 km/h, iar traficul la intersecția Bd. Aurel Vlaicu cu Bd. Mamaia se modifica, dupa cum urmeaza: – din direcția Pescarie spre Navodari: strict inainte pe 3 benzi…