Mobilizare fără precedent pentru o tânără originară din Ocna Mureș care are nevoie de ajutorul nostru Cristea Cristiana Silvia este o tanara in varsta de 30 de ani care de 5 ani se lupta cu cancerul la san. Cristiana, de loc din Ocna Mureș, este un om puternic care, indiferent de ceea ce i-au spus medicii, NU VREA SA RENUNȚE. Zilele trecute a primit o speranța de la o clinica din Germania. E tot ce avea nevoie ca sa lupte in continuare pentru viața ei. Costul tratamentului propus de clinica depașeste posibilitațile ei financiare, prin urmare, afland povestea ei, numeroși oameni au sarit sa ajute, este o mobilizare fara precedent de 3 zile, deoarece clinica o poate primi in mai puțin de doua… Citeste articolul mai departe pe ocnamuresonline.ro…

Sursa articol si foto: ocnamuresonline.ro

