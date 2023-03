O romanca din Italia face apel catre toți cei un milion de romani stabiliți acolo sa impraștie imagini cu Ionel Arsene pe rețelele de socializare pentru a putea fi gasit.In Brescia, baronul de Neamț și finul sau ar avea o firma de construcții. Cei doi au inregistrat-o in anul 2019 și de-a lungul anilor au tot vizitat zona.Juriștii spun ca fugarii aleg Italia pentru ca li se reduce pedeapsa și pot executa sentința in arest la domiciliu sau chiar in libertate. In cazul lui Ionel Arsene, condamnat la 6 ani și 8 luni de inchisoare cu executare, se poate cere ispașirea pedepsei in Italia și ar putea…