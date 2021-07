Stiri pe aceeasi tema

- Un cioban beat din Maramureș a sunat la 112 și a alertat autoritațile mințind ca este atacat de un urs. Ajunși la fața locului, salvatorii au realizat ca singurele zgarieturi de pe trupul barbatului erau consecința cazaturilor provocate de starea in care se afla.

- Cei doi politisti de frontiera de la Viseu de Sus nu au aparut la schimbul de tura, la ora 17.00. Alarma s-a dat insa in jurul orei 21.45, cand acestia tot nu aparusera."In data de 31.05.2021, o patrula formata din doi politisti de frontiera din cadrul S.P.F. Viseu de Sus, care executa misiuni specifice…

