Stiri pe aceeasi tema

- Doua aeronave din dotarea Fortelor Aeriene Romane decoleaza, sambata, din Baza 90 Transport Aerian, cu destinatia Skopje, Macedonia de Nord, pentru a actiona in sprijinul fortelor de interventie din aceasta tara, afectata de incendiile de padure manifestate in ultimele zile. Comitetul National pentru…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis, sambata, trimiterea de forte in Macedonia de Nord pentru a ajuta la stingerea incendiilor. Doua aeronave cu 15 militari decoleaza de la Baza 90 Transport Aerian, noteaza Agerpres. ”Ca urmare a unei hotarari emise, in aceasta dimineata,…

- Fortele Aeriene Romane intervin in Macedonia de Nord in sprijinul fortelor de interventie la dezastreCa urmare a unei hotarari emise, in aceasta dimineata, de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, o aeronava C 27 J Spartan, configurata pentru stingerea incendiilor, precum si o aeronava C 130…

- Trei pacienți cu arsuri vor fi transportați astazi la un spital in Germania cu un avion militar, informeaza Ministerul Apararii Naționale. O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, va efectua astazi o misiune umanitara pe ruta Otopeni – Frankfurt – Otopeni,…

- CNSU a adoptat hotararea privind prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul national incepand cu data de 12.07.2021.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 7 iulie 2021, Hotararea numarul 44 prin care se propune prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul…