Mobilizare de amploare: Deplasare de trupe în Polonia Armata poloneza trimite militari si vehicule catre frontiera de est, ca reactie fata de exercitiile militare Zapad-2021 de saptamana aceasta ale Rusiei si Belarusului, potrivit Euronews. Aceste manevre au loc in contextul unor tensiuni intre Moscova si statele membre NATO, inclusiv Polonia, care se teme de o invazie rusa a teritoriului polonez, asa cum s-a intamplat in 2014 in Peninsula ucraineana Crimeea. ”Cel mai important lucru este ca Polonia si polonezii sa fie in siguranta. De aceea ne-am deplasat trupele”, a anuntat ministrul polonez al Apararii Mariusz Blaszczak. Din patru in patru ani,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

