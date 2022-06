Stiri pe aceeasi tema

- CFR va mobiliza in urmatoarele zile la Galati echipe de muncitori din Adjud si Buzau pentru lucrarile la linia feroviara ce permite transportul trenurilor de marfa din Ucraina, prin Republica Moldova, in Romania. Este vorba de circa 4,7 km de cale ferata pe care compania feroviara si-a propus sa-i reabiliteze…

- Se lucreaza in ritm accelerat pe santierul caii ferate care leaga Galatiul de Ucraina, mai exact intre Gara Larga si Portul de marfuri. Mai multe echipe de muncitori din judetele Adjud si Buzau vor fi aduse la Galati, pentru a finaliza cat mai repede operatiunea de inlocuire a mii de traverse, pe o…

- Alerta maxima in Maramureș. Un barbat a anunțat autoritațile ca, in aceasta seara, podul care leaga Sighetu Marmației și Solotvino va fi aruncat in aer. Traficul prin punctul de trecere este blocat Traficul prin punctul de trecere P.T.F. Sighetu Marmatiei este blocat momentan, urmare a unui apel 112,…

- Conform primelor informatii, cauza probabila a producerii evenimentului a fost reprezentata de faptul ca soferul a adormit la volan. Un autotren pentru transport autoturisme, inmatriculat in Ucraina, s-a rasturnat in afara partii carosabile, pe DN 2, la limita judetelor Vrancea si Bacau. Din fericire,…

- Autoritatile locale din municipiul Buzau au lansat marti, in mod oficial, seria de activitati cultural-artistice dedicate implinirii a 1.650 de ani de la prima atestare documentara a numelui Buzau (Mousaios), care se vor desfasura pe tot parcursul anului, la eveniment fiind prezent si ministrul Culturii,…

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, catalogheaza drept "timida" atitudinea autoritatilor romane in plan international ceea ce priveste razboiul din Ucraina. El sustine ca, de la declansarea invaziei Rusiei in tara vecina, 44 de nave sub pavilion rusesc au intrat in portul Constanta, Drula…

- Ministrul ucrainean al Agriculturii anunta ca Ucraina discuta cu Romania despre posibilitatea de a exporta produse agricole prin portul Constanta, in conditiile in care invazia Rusiei a blocat porturile ucrainene, a anuntat miercuri Ministerul ucrainean al Agriculturii. Ucraina, unul dintre cei mai…

- Intr-o intervenție la Realitatea Plus, prefectul județului, Daniel Marian Țiclea a declarat ca s-au izolat 5 focare, dar riscul ca focul sa se extinda este mare, pentru ca bate vantul și a fost cuprins un palc de padure de pin, de circa 50 de hectare.Potrivit prefectului, pe dealurile din imprejurimile…