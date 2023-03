Mobilizare anti-sistem în Cehia! Proteste masive față de „sărăcie” la Praga – VIDEO Mii de persoane au manifestat la Praga impotriva guvernului ceh și a scaderii nivelului de trai, in cadrul unui eveniment intitulat „Cehia impotriva saraciei”, la care protestatarii au criticat NATO și au cerut „pace imediata” in Ucraina. La final, unii demonstranți au vrut sa smulga steagul ucrainean de pe cladirea Muzeului Național și au avut […] The post Mobilizare anti-sistem in Cehia! Proteste masive fața de „saracie” la Praga - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cehia se confrunta cu o inflație record mai ales din cauza cresterii preturilor la energie. Protestatarii cer demisia guvernului de dreapta și vor o formațiune care sa se uite mai intai la interesele cehilor. 18 participanți au fost arestați dupa ce au dat steagul Ucrainei jos de pe Muzeul Național.…

- In Israel, aproximativ 250.000 de oameni au ieșit in strada aseara pentru a protesta fața de reforma judiciara promovata de guvern, informeaza Rador.Demonstrațiile au intrat in a zecea saptamana dupa formarea executivului, la inceputul lunii ianuarie. Orașul Haifa a inregistrat ieri un numar record…

- CEO-ul Dataligence, Milan Rocek, a declarat ca cererea a culminat la sfarsitul anului 2021, oferta de apartamente fiind limitata, dar inceputul invaziei ruse in Ucraina, in februarie 2022, a adus o schimbare brusca. ”Preturile mai mari ale energiei, o accelerare a inflatiei, toate acestea au schimbat…

- Republica Ceha nu mai depinde de gazele naturale rusesti, dupa ce si-a redus radical importurile in ultimul an, de cand Moscova a invadat Ucraina, a anunțat ministrul industriei de la Praga, informeaza Digi24.ro .

- Popularitatea presedintelui francez Emmanuel Macron continua sa scada, in timp ce se inmultesc manifestatiile impotriva reformei pensiilor pe care el a initiat-o. Zeci de mii de francezi s-au mobilizat din nou impotriva reformei pensiilor preconizata in Franta, dar sindicatele privesc deja la cea de-a…

- O serie de mesaje false ce se pretind a fi provenite de la unul din cei doi candidati ce se vor infrunta in al doilea tur al alegerilor prezidentiale creeaza agitatie in Republica Ceha, cu o saptamana inainte de vot, relateaza vineri dpa.

- Primele minute din 2023 au fost intimpinate cu focuri de artificii in aproape toata lumea. Australienilor care au oferit un spectacol de 12 minute, le-au facut concurența serioasa Dubai, Paris și Londra. In China, mii de oameni s-au adunat in centrul orașului Wuhan pentru a sarbatori intrarea in noul…

- Primele minute din 2023 au fost intimpinate cu focuri de artificii in aproape toata lumea. Australienilor care au oferit un spectacol de 12 minute, le-au facut concurența serioasa Dubai, Paris și Londra. In China, mii de oameni s-au adunat in centrul orașului Wuhan pentru a sarbatori intrarea in noul…