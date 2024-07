Stiri pe aceeasi tema

- Datorita aspectului special si a functionalitatii lor extraordinare, in ultimii ani finisajele de calitate superioara se bucura de o apreciere deosebita din partea specialistilor, fiind in atentia potentialilor clienti mai mult ca oricand. In timp, accentul a fost mutat din aria preturilor, in cea a…

- Iluminatul joaca un rol esențial in crearea atmosferei perfecte in orice incapere, iar dormitorul nu face excepție. Alegerea unei lustre potrivite pentru dormitorul tau poate face diferența intre un spațiu obișnuit și unul cu adevarat special.

- Philips Avent este un brand de renume mondial, dedicat dezvoltarii produselor de ingrijire a bebelușilor, care combina inovația cu calitatea superioara. Fondat in 1984, Philips Avent și-a caștigat reputația prin crearea de produse sigure, eficiente și ușor de utilizat pentru parinți și bebeluși. In…

- Alegerea mobilei de dormitor perfecta poate transforma radical nu doar aspectul, ci și confortul camerei dumneavoastra de odihna. Elementele precum comode tv, mobilier living, vitrine sau dulapuri de living contribuie adesea la crearea unei atmosfere armonioase și funcționale, nu doar in living, ci…

- Curațenia și igiena reprezinta factori ce joaca un rol extrem de important in asigurarea succesului in orice domeniu de activitate. Cat succes ar avea un restaurant care nu respecta standardele de curațenie impuse? Cum ar funcționa o ferma in condiții neigienice? Sau cați turiști s-ar mai caza intr-un…

- Alegerea celui mai frumos loc din lume este subiectiva și depinde de preferințele fiecarei persoane. Cu toate acestea, exista cateva locuri considerate a fi extrem de frumoase și apreciate la nivel global.

- Alegerea unui apartament optim și ideal nevoilor tale este importanta deoarece acesta va fi spațiul in care vei locui și in care iți vei petrece o mare parte din timp. Un apartament care corespunde nevoilor tale iți va oferi confort, siguranța și un mediu placut in care sa te relaxezi și sa te simți…

- Prim-vicepresedintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a afirmat ca Gabriela Firea, candidatul PSD la Primaria Capitalei, va strange bazinul votantilor PSD. Decizia privind retragerea lui Cirstoiu și susținerea pentru Firea a venit dupa mai bine de zece ore in ședința.