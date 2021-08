Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Primariei municipiului Reghin a atribuit, in data de 26 iulie 2021, firmelor Probicons SRL Reghin (lider de asociere) și Astor Com SRL Targu Mureș (asociat), un contract in valoare de 8.730.862 de lei, fara TVA, pentru execuția unor lucrari de modernizare a strazilor Ierbuș, Axente Sever,…

- Liceul Tehnologic "Lucian Blaga" s-a aliniat persoanelor și instituțiilor din țara care au decis sa se implice in crosul caritabil "Alearga Tu pentru EI", demers inițiat de Centrul HOSPICE Casa Speranței din Brașov. Inițiativa ii aparține prof. Emilia Moldovan, consilier educativ in cadrul liceului,…

- Consiliul Local Reghin s-a intrunit marți, 20 iulie, intr-o ședința de indata, prilej cu care au fost aprobate patru proiecte de hotarare aflate pe ordinea de zi. Primul proiect de hotarare a avut in vedere aprobarea deplasarii unei delegatii a Clubului Sportiv Școlar Reghin – Liceul Tehnologic „Lucian…

- Pentru președenția filialei Reghin a PNL au candidat la alegerile din data de 14 iulie doi candidați, președintele in funcție la momentul alegerilor, Gabriel Toncean, și Farcaș Mihai-Dan. Inainte de votul celor 84 de liberali prezenți la Restaurantul "Casablanca" din Reghin, gazda alegrilor interne…

- Liceul Tehnologic "Lucian Blaga" organizeaza un nou eveniment de suflet menit sa vina in sprijinul celor aflați in suferința. Inițiativa ii aparține prof. Emilia Moldovan, consilier educativ in cadrul liceului, beneficiari fiind Centrul HOSPICE Casa Speranței din Brașov. „La Blaga voluntariatul este…

- Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoara" Reghin, pune la dispoziție doritorilor, incepand cu data de 25 iunie 2021, testare pentru depistarea infecției, cu virusul SARS-CoV-2. Programul de recoltare este de luni pana vineri, intre orele 07:00 – 09:00. Programarile, se pot face la numarul de telefon 0265…

- Tractoarele agricole IRUM TAGRO și TAG vor fi prezente la cel mai mare eveniment agricol din Ungaria, NAK Szantofoldi Napok 2021, au anunțat luni, 31 mai, reprezentanții IRUM Reghin, pe pagina de Facebook a companiei. "Inceputul verii vine cu mult optimism și cu reluarea targurilor agricole. Primul…

- Un elev a fost snopit in bataie de directoare, in fata clasei, la Liceul Tehnologic „Nicolae Balcescu” din Oltenita, judetul Calarasi. Elevul ar fi fost pedepsit de directoarea liceului pentru ca ar fi lipsit de la ore. Momentul in care acesta a fost scos in fata clasei si lovit cu palmele peste cap,…