- Primaria Mireșu Mare susține educația.Cofinanțare in cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitaților de invațamant preuniversitar și a unitaților conexe”! Conform HCL 21/2023, consilierii locali au aprobat valoarea totala a proiectului in cuantum de…

- 28 de unitați de invațamant din Suceava vor fi dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale prin proiectul EduDigital-Unitați de invațamant preuniversitar echipate și performante in municipiul Suceava- Componenta 15 P.N.R.R, a anunțat astazi viceprimarul Lucian Harșovschi. ”Vineri,…

- Consiliul Local al municipiului Suceava se va intruni vineri in ședința extraordinara online pentru a aproba proiectul „EduDigital- Unitati de invatamant preuniversitar echipate și performante in municipiul Suceava „, in vederea finantarii acestuia in cadrul Planului National de Redresare și Rezilienta…

- Cutremurele de zilele trecute au lasat urme adanci la unele scoli din judetul Gorj. De teama sa mai intre in cladirile avariate si pentru a da timp specialistilor sa faca verificarile necesare, mai mulți directori au cerut ca saptamana viitoare sa fie transformata in

- Peste 4.300 de elevi din noua scoli si gradinite din judetul Vrancea beneficiaza in acest an scolar de programul ‘Masa calda’, potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Vrancea. ‘Prin programul pilot ‘Masa calda’, in anul scolar 2020 – 2023 se implementeaza un suport alimentar…

- SIMULARE EVALUARE NAȚIONALA și Bacalaureat 2023, in Alba: 4832 de elevi din clasele a VIII-a și a XII/XIII-a au participat la probe Astazi, 31.01.2023, s-a desfașurat proba scrisa la Limba și literatura romana din cadrul simularii județene a Evaluarii Naționale a absolvenților de clasa a VIII-a și a…

- Ministerul Educației a organizat joi, 12.01.2023, incepand cu ora 10:00, un webinar cu scop informativ, adresat beneficiarilor apelului competitiv de proiecte pentru „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitaților de invațamant preuniversitar și a unitaților conexe” (palatele…

