MobilaDalin din Reghin vine cu precizări, după incendiul de ieri In urma incendiului din data de 30 Aprilie 2021 de la fabrica MobilaDalin din Reghin, acționarii companiei precizeaza urmatoarele: Au ars doua hale secundare, respectiv un total de zece la suta din spațiile de producție; Nu au fost victime și nu a fost pusa in pericol viața nici unui angajat, fabrica fiind inchisa la ora izbucnirii incendiului; Cauza incendiului a fost, cel mai probabil... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta noapte, un incendiu uriaș a izbucnit la o fabrica de mobila din Apalina, Reghin. Incendiul s-a manifestat violent pe o suprafața mai mare de 1000 mp, la mai multe hale de depozitare, cu posibilitate de propagare la halele invecinate. In cadrul intervenției au fost alertați pentru a interveni…

- Incepand de vineri, 16 aprilie, pe raza municipiului Reghin circulația in afara locuinței/ gospodariei este permisa pana la ora 22.00, iar activitatea operatorilor economici care desfașoara activitați de comerț/prestari de servicii in spații inchise și/sau deschise, publice și/sau private, se va desfașura…

- Un incendiu a izbucnit marți dupa-amiaza, la un vagon de dormit amplasat pe o proprietate privata, in orașul Strehaia, județul Mehedinți. Un barbat de 90 de ani a fost gasit decedat in urma incendiului. Doua echipaje de pompieri din cadrul Stației Strehaia au intervenit cu ambulanța SMURD și o autospeciala…

- Donați picaturi de viața! O mama din Reghin are nevoie de noi. E atat de simplu… Mergeți la centrul de transfuzii din Targu Mureș și donați sange pentru Emilia Moldovan. Emilia a fost implicata in accidentul rutier de la Peris și este internata in Secția de Anestezie și Terapie Intensiva a Spitalului…

- Incendiul s-a produs joi, la o fabrica din zona industriala Obour, provincia Qaliubia, in estul capitalei Egiptului. Cladirea de patru etaje a fost distrusa de flacari.Pentru stingerea incendiului au fost trimise 15 autospeciale ale pompierilor. Aceștia au reusit sa impiedice raspandirea focului la…

- Cauza probabila a incendiului care a cuprins luni seara o fabrica de produse pe baza de titei o reprezinta folosirea, fara respectarea normelor, a unui dispozitiv de sudura, informeaza marti dimineata Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova.

- PETRILOVA, ORAVIȚA – Salvatorii oravițeni au intervenit, duminica, in stingerea a doua incendii, primul la coșul unei case din Petrilova, celalalt la incaperea tehnica a centralei care incalzea Parchetul de pe langa Judecatoria Oravița! Prima intervenție a fost declanșata in urma unui apel 112, primit…

- Vorbim despre o hala cu o suprafata de 1.200 de metri patrati, cuprinsa integral de flacari.La fața locului au fost mobilizate echipe impresionante de intervenție. Vorbim despre peste 20 de autospeciale si ambulante. Pompierii s-au luptat intreaga noapte cu flacarile in incercarea de a pune capat incendiului. In…