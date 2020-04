Mobexpert, Banca Transilvania, Bitdefender și eMAG lansează platforma „Donează pentru linia întâi" Banca Transilvania, Mobexpert, Bitdefender și eMAG lanseaza platforma „Doneaza pentru linia intai” pentru a ajuta medicii și personalul sanitar, precum și polițiștii, armata și jandarmii și ii cheama pe toți cei care au posibilitatea sa li se alature. Cumulat, cele patru companii au donat pana acum 4 milioane de lei și s-au implicat in achiziții, distribuție și organizarea platformei de donații. Pana acum au fost contractate peste 40 de milioane de maști, manuși, combinezoane și peste 2 milioane de maști FFP2. Produsele ajung saptamanal in țara cu avioane cargo charter, inclusiv cu avioane… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

