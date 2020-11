Stiri pe aceeasi tema

- Credinciosii galateni se vor putea inchina duminica si luni la Sfintele Moaste ale Sfantului Apostol Andrei si ale unor sfinti doctori tamaduitori, care vor fi asezate pe baldachinul special amenajat pe esplanada Catedralei Arhiepiscopale din Galati, se arata intr-un comunicat transmis, vineri, de Eparhia…

- Arhiepiscopul Tomisului a trimis o adresa catre toate protoieriile din judetul Constanta in care anunta ca preotii sunt delegati in interes profesional sa oficieze Sfanta Liturghie la Manasitrea Pestera Sfantului Apostol Andrei pe data de 30 noiembrie. "In contextul pandemiei actuale, precum si al…

- Motivatia este aceea ca localitatea are un numar mic de locuitori, sub 2.000, si ca Statul a recunoscut rolul exceptional avut de Sfantul Apostol Andrei in viata poporului roman. „In cazul concret al pelerinajului la pestera Sfantului Apostol Andrei din comuna Ion Corvin, judetul Constanta, comuna care…

- „Pilda bogatului caruia i-a rodit tarina este o lectie de vietuire pentru toti oamenii, caci, chiar daca nu avem hambare, avem insa egoism, invidie si rautate”, a spus duminica Arhiepiscopul Casian, informeaza Basilica.ro „Avandu-le pe acestea nu reusim sa ii avem aproape pe Dumnezeu si pe…

- Patriarhul Irineu al Serbiei a oficiat duminica inmormantarea Mitropolitului Amfilohie de Muntenegru in prezența a mii de credincioși la Catedrala „Invierea Domnului” din Podgorița.Evenimentul a fost deschis in jurul orei locale 09:00, potrivit site-ului oficial al Mitropoliei de Muntenegru,…

- Sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor, organizata de Patriarhia Romana si Arhiepiscopia Bucurestilor in perioada 25 - 27 octombrie, va avea loc in conditii de maxima precautie, ordine si protectie, sub semnul respectarii riguroase a normelor igienico-sanitare, impuse…

- Biserica Ortodoxa o cinsteste pe Sfanta Cuvioasa Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, ale carei moaste se afla la Catedrala Mitropolitana din Iasi.Sfanta Cuvioasa Parascheva este ocrotitoarea orasului Navodari, fiind cinstita in mod deosebit la biserica din localitate.Ieri, de la ora 17.00, IPS Teodosie,…

- IPS Teodosie va sluji astazi, 17 septembrie 2020, la capela Adormirea Maicii Domnului, din Mamaia.Biserica Ortodoxa Romana o cinsteste astazi, 17 septembrie, pe Sfanta Mucenita Sofia si fiicele ei: Pistis, Elpis si Agapi.Cu acest prilej, de la ora 8.00, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, va oficia…