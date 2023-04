Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera ucraineni au impiedicat sambata, 8 aprilie, transportarea ilegala a relicvelor a 80 de sfinți și a altor obiecte religioase din Ucraina, care au fost gasite in mașina unui cetațean al Republicii Moldova in timpul unei inspecții la frontiera, transmite Ziarul de Garda. Barbatul…

- Moaștele a 80 de sfinți, gasite intr-o mașina, la granița intre Ucraina și Moldova. Mașina, in care se aflau moaștele și alte bunuri bisericești, pe care un cetațean moldovean incerca sa le duca din Ucraina in Moldova, a fost depistata in regiunea Odesa, la punctul de control Tabaki, scri Timpul.md.…

- Polițiștii de frontiera de la punctul de control Tabaki au reținut o mașina in care au gasit moaștele a 80 de sfinți și alte obiecte bisericești, pe care un cetațean moldovean incerca sa le duca din Ucraina in Republica Moldova la o biserica din Vulcanești, transmite Publika.md. Pe pagina oficiala a…

- Polițiștii de frontiera de la punctul de control Tabaki au reținut o mașina in care au gasit moaștele a 80 de sfinți și alte obiecte bisericești, pe care un cetațean moldovean incerca sa le duca din Ucraina in Moldova la o biserica din Vulcanești .

- Captura impresionanta de tigari la granita Romaniei cu Ucraina! Politistii de frontiera ucraineni au descoperit 100.000 de pachete cu tigari ascunse intr-o cisterna cu destinatia Marea Britanie. Traficantii au creat un compartiment fals in care au aranjat cu migala tigaretele care valoreaza peste 750.000…

- O mie de capsule ARBIVIR, medicament neautorizat in Romania, au fost gasite la Vama Siret in masina unui cetasean ucrainean, potrivit news.ro.”Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Siret – Directia Regionala Vamala Iasi, in urma unui control vamal amanuntit efectuat asupra unui…

- Polițiștii Direcției General Anticorupție și procurorii DNA au descins, astazi, in mai multe vami de la granița cu Ungaria, Ucraina și Moldova. Ancheta vizeaza fapte de corupție și asimilate celor de corupție, fiind 31 de percheziții in desfașurare in mai multe județe din țara. Printre punctele vamale…

- Polițiștii Direcției General Anticorupție și procurorii DNA au descins, astazi, in mai multe vami de la granița cu Ungaria, Ucraina și Moldova. Ancheta vizeaza fapte de corupție și asimilate celor de corupție, fiind 31 de percheziții in desfașurare in mai multe județe din țara. Printre punctele vamale…