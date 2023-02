„Moartea vine când te aștepți mai puțin”: Clipul video al adolescentul turc care a crezut că va muri în cutremur „Moartea vine cand te aștepți mai puțin”. In timp ce pamantul inca se cutremura, in 6 februarie, Taha Erdem, in varsta de 17 ani, crede ca iși traiește ultimele clipe. In timp ce Turcia și Siria sunt lovite de un cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade, cladirea in care locuiește se prabușește peste el. „Daca incerc sa ma mișc acolo, este o gaura, daca incerc sa ma tarasc, tavanul a cazut”, descrie adolescentul intr-un videoclip transmis pe rețelele de socializare, potrivit Le Figaro . „Inca mai tremura aici, nu mainile mele tremura, ci pamantul”. Prins sub daramaturi de beton și oțel, Taha Erdem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

