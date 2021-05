Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana urmarește cu mare atenție ancheta ce se deruleaza in Romania dupa uciderea ursului Arthur, cu atat mai mult, cu cat anul trecut Romania a primit oficial un avertisment de a-și pune la punct planurile de conservare privind ariile protejate. „Am incredere ca autoritațile romane investigheaza…

- Vara trecuta, Comisia Europeana a avertizat in mod oficial Romania - intr-o etapa preliminara a procedurii de infringement - ca trebuie sa se conformeze directivelor europene in materie de mediu și sa prezinte planuri de conservare pentru ariile sale protejate.

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat, vineri, ca a modificat ordinul privitor la derogarile de vanatoare, astfel ca turiștii straini nu vor mai putea veni sa vaneze urși in Romania. ”Am modificat ordinele de derogare, astfel incat totul sa fie mult mai clar. Intervenția sa se desfașoare in maxim…

- Procurorii fac cercetari intr-un dosar penal in care sunt vizate fapte de braconaj și uz nelegal de arma in cazul uciderii ursului Arthur, considerat de activiștii de mediu cel mai mare urs brun care traia in padurile din Romania.

- Premierul Florin Cițu se arata complet dezinteresat de cazul ursului Arhur, ucis de un prinț austriac. Dupa ce ieri anunța ca nu ar fi fost vorba de cel mai mare urs brun din UE, azi, Cițu spune ca nu are detalii despre caz. Intre timp, Poliția a deschis dosar penal, iar presa internaționala e șocata…

- Cazul ursului Arthur, ucis de catre prințul Emanuel von und zu Liechtenstein, a ajuns pe masa procurorilor. Deocamdata, a inceput urmarirea penala in rem, fara ca vreo persoana sa fie pusa sub acuzare. La o prima verificare, toate avizele primite de prințul din Austria ar fi in regula, dar…

- Comisia Europeana va ajuta Romania sa-și dezvolte infrastructura! Comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, a anunțat joi seara la Digi24 ca un grup de experți va fi trimis la București pentru a ajuta Guvernul cu privire la realizarea proiectelor de transporturi cu finanțare europeana, in…

