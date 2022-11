Stiri pe aceeasi tema

- Scene șocante in Capitala. Un barbat de 34 de ani s-a aruncat, joi, de la etajul unui bloc din Sectorul 2. „In data de 29 septembrie a.c., in jurul orei 10:15, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București – Secția 9 Poliție a fost sesizata, prin apel 112, despre faptul ca un barbat, s-ar fi…

- Doi soți s-au sinucis in București. Este vorba de doua persoane de 89 de ani care s-au aruncat, vineri, de la etajul 7 al blocului in care locuiau, situat in Sectorul 2. Potrivit primelor informații, cele doua persoane gasite decedate de forțele de ordine stateau la etajul doi și au sarit de la fereastra…

- Doi soți s-au sinucis in București. Este vorba de doua persoane de 89 de ani care s-au aruncat, vineri, de la etajul 7 al blocului in care locuiau, situat in Sectorul 2. Potrivit primelor informații, cele doua persoane gasite decedate de forțele de ordine stateau la etajul doi și au sarit de la fereastra…

- Scene cumplite in Capitala. Doi soti au cazut de la etajul 7 al unui bloc din zona Barbu Vacarescu. Sunt luate in calcul toate variantele, insa cea mai plauzibila este ca ar fi vorba de o sinucidere. Cei doi pensionari de 89 de ani au cazut de la etajul 7 al unui bloc situat pe Barbu Vacarescu, din…

- Politistii si procurorii din Bucuresti fac cercetari in cazul decesului a doua persoane in varsta de 89 de ani - un barbat si o femeie - care au cazut, vineri, de la etajul al saptelea al unui bloc din Sectorul 2. "In data de 23 septembrie a.c., in jurul orei 12:10, Directia Generala de Politie a Municipiului…

- Poliția Capitalei a anunțat, vineri, intr-un comunicat de presa ca doi soti au cazut de la etajul 7 al unui bloc din zona Barbu Vacarescu. Cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul București și Serviciul Omoruri din Poliția Capitalei.Vecinii celor doi au sesizat poliția in jurul…

- Vineri, 23 septembrie, in jurul orei 12:10, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București - Secția 6 Poliție a fost sesizata, prin apel 112, despre faptul ca un barbat și o femeie, au cazut de la etajul 7 al unui bloc situat in Sectorul 2. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Angajații și persoanele aflate joi in sediul ANAF din sectorul 3 al Capitalei au fost evacuate, dupa ce in cladire a fost descoperit un bagaj suspect. Polițiștii și specialiștii SRI intervin pentru verficari, informeaza Digi 24 și Mediafax . Potrivit primelor informații, pe holurile cladirii s-ar fi…