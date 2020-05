Stiri pe aceeasi tema

- Patru ofiteri din cadrul politiei din Minneapolis au fost concediati marti, dupa ce o inregistrare video a interventiei a fost pusa in circulatie pe retele de socializare. Scena - transmisa luni seara de o trecatoare pe Facebook Live - surprinde un barbat pus la pamant, pe burta, de catre un politist…

- Pe numele unui constantean de 35 de ani a fost emis, vineri, un mandat de arestare preventiva pentru comiterea infractiunii de razbunare pentru ajutorul dat justitiei, dupa ce politia s-a autosesizat privind o postare video pe Facebook in care suspectul ameninta cu moartea persoane ce au fost martori…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat miercuri ca va suspenda Congresul, forul legislativ al SUA, pentru a forta confirmarea unor judecatori si alte nominalizari, in baza unui articol din Constitutie care nu a fost aplicat niciodata pana acum, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Practica actuala…

Cum a reușit un barbat din Alba Iulia, care a amenințat cu moartea un echipaj de jandarmi, sa beneficieze de o reducere a pedepsei

- Un barbat din raionul Glodeni, recent revenit din Italia, care prezenta simptome asemanatoare virusului COVID-19, a refuzat internarea in spital, desi medicul i-a explicat acestuia despre necesitatea spitalizarii intr-o institutie Medico-Sanitara specializata la Chisinau.