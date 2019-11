Moartea unei vedete K-pop a generat o dezbatere despre hărţuirile online Moartea aparent prin sinucidere a tinerei vedete K-pop Goo Hara, victima a practicii "revenge porn", i-a bulversat pe fanii artistei si a generat luni o ampla dezbatere in Coreea de Sud despre hartuirile online, informeaza AFP. Cadavrul fostei componente a grupului Kara a fost descoperit duminica in resedinta sa din Cheongdam, un cartier rezidential din Seul. Politia locala, care ancheteaza cauzele decesului, privilegiaza pista unei sinucideri, potrivit agentiei de presa Yonhap. Daca aceasta ipoteza va fi confirmata, va fi pentru a doua oara in decurs de o luna cand o vedeta din universul extrem… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

