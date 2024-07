Stiri pe aceeasi tema

- Tanara insarcinata: Nu vreau, nu pleci nicaieri! Te rog!Avocat: Lasa-ma sa plec, nu mai face așa!Tanara insarcinata: Gata, nu...Avocat: Ce, hai? Te comporți aiurea cu mine?Tanara insarcinata: Nu m-am comportat in niciun fel. Vii și imi demonstrezi mie ca nu știu, ce (...) mea?! Avocat: Du-te și dormi! …

- Romania ar trebui sa iși corecteze deficitul bugetar printr-o strategie multi-anuala, iar aceasta ajustare ar trebui sa combine raționalizarea in continuare a cheltuielilor publice prin și prin creșterea veniturilor publice, potrivit unui raport publicat miercuri de Comisia Europeana. ”Din cauza deficitului…

- CARIERA… Alungarea ziariștilor incomozi de la conferința de presa este doar ultima isprava dintr-un lung șir de tampenii marca Adrian Solomon. De zeci de ori, acesta a intrat inclusiv in atenția presei naționale datorita comportamentului sau suburban. Dincolo de contrele cu adversarii politici, Solomon…

- O noua tragedie lovește apele Yemenului, unde cel puțin 38 de migranți din Cornul Africii și-au pierdut viața dupa ce ambarcațiunea lor s-a rasturnat in apropierea orașului port Aden, conform autoritaților locale. Incidentul aduce in prim-plan riscurile imense pe care le asuma migranții in cautarea…

- Tragedie ingrozitoare in Italia! O romanca stabilita acolo de mai mulți ani a fost gasita fara viața in propria casa. Moartea ei a starnit mai multe ipoteze și polițiștii suspecteaza ca ar putea fi și o persoana implicata in ceea ce privește tragedia. Iata ce se știe pana in acest moment.

- Turneul European al președintelui Chinei (in Franța, Serbia și Ungaria) a aratat inca o data cum Uniunea Europeana latra, in timp ce statele membre (chiar cele mai importante – Franța și Germania) se gudura pe langa gigantul economic in relație cu care UE a avut un deficit comercial de peste 300 de…

- Kobe, fiul fostului campion UFC Francis Ngannou (37 de ani), s-a stins din viața. El avea doar 15 luni. Tragedie in familia camerunezului Francis Ngannou, fost campion la categoria grea in UFC. Fiul acestuia, Kobe, in varsta de numai 15 luni, a decedat. Francis Ngannou, mesaj sfașietor dupa decesul…

- „Dansul stie mai bine ce aspiratii are. Eu, din ce stiu, ca proceduri si practici ale acestor institutii, la NATO nu are nicio sansa. In ceea ce priveste o functie inalta la UE, sef de Comisie, de Consiliu, seful politicii externe sau presedintele Parlamentului, una din functii e exclusa, cea de presedinte…