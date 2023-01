Arhiepiscopia Sucevei și Radauților considera ca este firesc sa conteste raportul IML București referitor la cauza decesului unui bebeluș dupa botezul la Biserica „Sf. Imparati Constantin si Elena” din cartierul Zamca. Potrivit preotului Alexandru Flavian Sava de la Biroul de presa al Arhiepiscopiei, parintelui Alexandru Mazarache, cel care a savarsit slujba de botez a bebelusului in cauza, ”nu ii poate fi aplicata o decizie, alta decat de permisiune de slujire” atat timp cat ancheta nu a fost finalizata. „In cazul in care se va decide in sensul vinovatiei parintelui Mazarache, se vor impune…