Moartea Reginei Elisabeta a II-a: În SUA, dispariţia monarhului britanic înseamnă ”sfârşitul unei epoci” Drapel in berna la Casa Alba, Empire State Building iluminata – la mii de kilometri de Palatul Buckingham, SUA au salutat joi seara amintirea reginei Elisabeta a II-a, a carei disparitie reprezinta, pentru unii americani, “sfarsitul unei epoci”, transmite AFP. Elisabeta a II-a era “un fel de figura maternala pentru (Anglia)”, spune Drew, 26 de ani, din Bethesda, statul Maryland. “Pentru multi oameni, este singura regina pe care au cunoscut-o vreodata”, adauga ea, si spune ca are o “imagine pozitiva” despre suverana: “Am vazut cu ochi buni aparitiile sale publice legate de filantropie”, “dar stiu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

