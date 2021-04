Stiri pe aceeasi tema

- Familii regale și șefi de state și de guverne din toata Europa au transmis mesaje de condoleanțe dupa moartea prințului Philip, soțul reginei Elisabeta a Marii Britanii, la varsta de 99 de ani.

- Presedintele Klaus Iohannis reactioneaza la decesul printului Philip, Duce de Edinburh, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. "Am aflat cu mare tristețe despre decesul Alteței Sale Regale, Prințul Filip, Duce de Edinburgh. Romana este alaturi de Familia Regala și poporul britanic…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a adus un omagiu printului Philip, imediat dupa anuntarea decesului acestuia, la varsta de 99 de ani, si a prezentat condoleante reginei Elizabeth a II-a si familiei regale. ”El a condus familia regala de-a lungul tuturor acestori ani, alaturi de regina.…

- Premierul Marii Britanii Boris Johnson a ținut un discurs televizat dupa ce Palatul Buckingham a anunțat ca Ducele de Edinburgh, prințul Philip, a incetat din viața, la 99 de ani , vineri, 9 aprilie. ”Plangem azi cu Majestatea Sa Regina”, a spus Boris Johnson. „Prințul Philip a caștigat afecțiunea generațiilor…

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a incetat din viata, la varsta de 99 de ani, a anuntat vineri Palatul Buckingham. "Cu profunda tristete Majestatea Sa Regina anunta decesul iubitului Sau sot, Alteta Sa Regala Printul Philip, Duce de Edinburgh", a transmis Palatul intr-un…

- Familia Regala a Romaniei reactioneaza la vestea mortii printului consort Philip, sotul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. "Majestatea Sa Custodele Coroanei și ASR Principele Consort, alaturi de intreaga Familie Regala, au aflat cu nespusa tristețe vestea trecerii la cele veșnice a…

- Duminica, 7 martie 2021, Meghan Markle (39 de ani) și Prințul Harry (37 de ani) i-au oferit celebrei Oprah Winfrey (67 de ani) un interviu in care au vorbit despre tot ceea ce i-a determinat sa se separe de familia regala a Marii Britanii. Meghan Markle a vorbit despre prima ei intalnire cu Regina Elisabeta…

- Prințul Philip al Marii Britanii, consortul Reginei Elisabeta a II-a, s-a retras din viața publica in aprilie 2017. Cu o zi inainte de anunț, Ducele de Edinburgh a participat la inaugurarea unei arene de cricket. Acesta a fost internat in spital in 17 februarie, dupa ce a acuzat stari de rau cateva…