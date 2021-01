Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 22 de ani, studenta in anul V la Facultatea de Medicina, a fost gasita in aceasta dupa-amiaza moarta in padurea de langa partia de schi de la marginea municipiului Iasi, anunța agerpres . Parintii tinerei au raportat azi disparitia ei. „Astazi, in jurul orei 15.30, politistii Sectiei 2 Politie…

- Ziarul Unirea Insuficienta respiratorie in cazul infecției cu COVID-19 nu este declansata de “furtuna de citokine”. STUDIU Un studiu realizat de cercetatorii din SUA sugereaza ca doar 4% dintre pacientii diagnosticati cu boala COVID-19 prezentau niveluri ridicate de molecule imunitare ce declanseaza…

- Medicul chirurg Firmilian Calota, de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Craiova, a murit miercuri seara in spital, unde se afla internat dupa ce fusese testat pozitiv al coronavirus. Anuntul a fost facut pe Facebook de catre fostii colegi. „Cu deosebit regret, promotia ’74 a Colegiului National ‘Carol…

- Moartea suspecta a Rodicai Olaru, in varsta de 55 de ani, din comuna Calafindești, s-a dovedit in urma efectuarii necropsiei a fi una violenta, determinata de o asfixie mecanica prin compresiune. Femeia a fost strangulata in locuința sa, iar celelalte leziuni din zona feței arata clar ca au ...