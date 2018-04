Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Gheorghe a fost incinerat, asa cum si a dorit, dar nu va avea parte de slujba religioasa si de pomenire. Cu toate acestea, un preot care sustine ca reprezinta Biserica Ortodoxa Rusa din afara Rusiei a oficiat o ceremonie religioasa la crematoriu inainte de incinerare. Preotul Andrei Singurov…

- Sudan, ultimul exemplar masculin de rinocer alb nordic din lume a fost eutanasiat, in Kenya, dupa ce animalul s-a imbolnavit și nu se mai putea ridica de la pamant. Astfel, in lume au mai ramas doar doua exemplare ale acestei subspecii, ambele femele.

- SUA va depasi Rusia si va deveni cel mai mare producator de petrol in 2023, numarandu-se printre tarile care au ajutat cel mai mult cresterea stocului de petrol, scrie The Wall Street Journal. Productia de petrol crud va creste pana la o cifra record de 12.1 mil. barili pe zi pana in 2023,…

- Autoritatile rusesti au declansat o investigatie de neglijenta criminala dupa ce cinci muncitori nord-coreeni au fost gasiti morti pe un santier de contructii din sudul Rusiei, potrivit Moscow Times. Aproape 15.000 de permise de munca rusesti sunt emise annual pentru cetateni nord-coreeni.

- Fara un program, fara dezbateri si fara o opozitie serioasa, presedintele rus in functie, Vladimir Putin, se multumeste cu o campanie minima pentru alegerile prezidentiale din 18 martie, pe care - potrivit sondajelor - le va castiga fara probleme, in vederea celui de-al patrulea mandat, comenteaza…

- Suna paradoxal, dar sanctiunile economice impuse Rusiei de Occident au si efecte pozitive. Pentru anexarea Crimeei si intretinerea conflictului din Estul Ucrainei, Rusia a fost sanctionata de comunitatea internationala.

- Piotr Ilici Ceaikovski, nascut in 1840, moare in 1893 de holera, dupa ce bause apa nesterilizata din raul Neva. Moartea compozitorului rus venea la doar noua zile dupa ce incheiase de compus Simfonia a VI-a in si minor op.74 Patetica, ce va face parte și din programul concertului de joi, 8 februarie…

- Discovery Channel difuzeaza sambata, 27 ianuarie, de la ora 22.00, in premiera in Romania, un documentar exclusiv despre viata si munca inventatorului Nikola Tesla. Seria „Misterul mortii lui Tesla” va prezenta noi elemente ale muncii lui Tesla si ale numeroaselor sale contributii in comunicatii si…