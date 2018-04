Stiri pe aceeasi tema

- Justitia americana a anuntat joi, 19 aprilie, ca nimeni nu va fi pus sub acuzare, in cazul morții lui Prince. In acest caz, nu se va declansa urmarirea penala la finalul anchetei privind circumstantele mortii lui Prince, in contextul in care nu a reusit sa stabileasca cum si-a procurat acesta analgezicul…

- Autoritațile americane au facut un anunț surpriza cu doar doua zile înainte de comemorare a doi ani de la moartea lui Prince, unul dintre cei mai inlfuneți muzicieni din ultimele decenii.

- Justitia americana a anuntat joi ca nu va declansa urmarirea penala la finalul anchetei privind circumstantele mortii lui Prince, in contextul in care nu a reusit sa stabileasca cum si-a procurat acesta analgezicul care i-a provocat decesul, relateaza AFP si Reuters. Cantaretul a murit…

- Un raport toxicologic, in posesia caruia a intrat Associated Press, arata ca in momentul decesului, Prince a avut o concentrație mare fentanil, unul dintre cele mai puternice analgezice opioide, iar specialiștii n-au nicio indoiala ca acesta l-a ucis.

- La aproape doi ani de la moartea lui Prince a fost facut public raport toxicologic întocmit dupa autopsie. Potrivit acestuia, artistul avea o concentratie anormal de mare, cu mult peste limitele maxime admise, de fentanil, unul dintre cele mai puternce analgezice opioide.

- Procuratura din Minneapolis, SUA, ar putea redeschide ancheta asupra mortii cantaretului american Prince, iar o decizie in acest sens ar putea fi luata "in viitorul apropiat". Procurorul sef a declarat ca examineaza rapoartele incheiate in timpul anchetei initiale asupra mortii lui Prince si ca va lua…

- Justitia rusa a decis marti ca este legal refuzul serviciilor secrete de a dezvalui circumstantele mortii intr-o inchisoare a KGB a diplomatului suedez Raoul Wallenberg a carui familie incearca sa lamureasca acest mister, transmite AFP. Familia Wallenberg a depus o plangere impotriva urmasului KGB,…

- Decesul cantareței Dolores O'Riordan, solista trupei The Cranberries, pe 15 ianuarie, ar fi fost cauzat de o supradoza de fentanil, un analgezic opioid folosit ca anestezic și in tratarea durerilor cronice, medicament care i-a provocat moartea și artistului Prince, in aprilie 2016, scrie ...