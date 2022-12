Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca țarile occidentale au trimis „semnale” ca președintele rus Vladimir Putin a cautat discuții directe cu Ucraina, informeaza Kyiv Independent. ”Am primit semnale ca Putin dorește negocieri directe”, a spus Zelenski reporterilor la Kiev.…

- Iranul a anuntat duminica semnarea unui contract cu Rusia pentru furnizarea a „40 de turbine” destinate sa ajute industria gazelor din aceasta tara lovita de sanctiunile occidentale din cauza invaziei Ucrainei, potrivit presei locale, scrie AFP, preluata de Agerpres . „In prezent, 85% din instalatiile…

- Fostul președinte Ion Iliescu (92 de ani) transmite un mesaj dupa moartea a doua mari personalitați ale culturii romanești - soprana Mariana Nicolesco și academicianul Eugen Simion. Mesajul lui Iliescu vine in contextul in care președintele in exercițiu, Klaus Iohannis, nu a reacționat la cele doua…

- Comunicatul integral al Budestagului:Potrivit serviciilor de informații, societatea și politica din Germania au ignorat prea mult timp avertismentele privind pericolele care vin dinspre Rusia și China.Atacul Rusiei asupra Ucrainei din luna februarie a acestui an a fost mult mai puțin neașteptat pentru…

- Cele patru regiuni ale Ucrainei pe care Rusia le-a anexat in ultimele saptamani se afla sub protectia arsenalului nuclear al Rusiei, a transmis marti Kremlinul.„Aceste teritorii sunt parti inseparabile ale Federatiei Ruse si securitatea lor este asigurata la acelasi nivel ca restul teritoriului Rusiei”,…

- Kremlinul a transmis miercuri ca presedintele Vladimir Putin inca nu a decis daca va participa la summitul G20 care se va desfasura in luna noiembrie in insula indoneziana Bali, relateaza Reuters. ”Sunt multe forumuri internationale planificate pentru luna noiembrie”, a spus in fata presei consilierul…

- Kremlinul a transmis marti ca „operatiunea militara speciala” a armatei ruse in Ucraina nu se va termina daca Kievul respinge in continuare negocierile, dupa ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un decret ce declara „imposibile” negocierile cu presedintele rus Vladimir Putin si se declara…