Stiri pe aceeasi tema

- Daunte Wright, un afro-american de 20 de ani, impuscat mortal de politie duminica, 11 aprilie, in Brooklyn Center, la periferia orașului Minneapolis, dupa ce a fost oprit la un filtru, a fost „accidentala”, a declarat seful politiei locale, Tim Gannon, informeaza Agerpres . In cursul unui control legat…

- Minneapolis a cunoscut marti a doua seara de demonstratii, în pofida intrarii în vigoare a unei interdictii de circulatie pe timpul noptii care vizeaza prevenirea extinderii violentelor în acest oras din nordul Statelor Unite, dupa moartea duminica a unui tânar afro-american…

- Un tanar de culoare a fost impuscat mortal de politie duminica in zona metropolitana a orasului Minneapolis dupa ce a fost oprit pentru o incalcare a traficului rutier, informeaza agentia de presa Reuters. Incidentul, survenit la circa 15 kilometri de locul unde a fost omorat George Floyd in mai anul…

- Procuratura și apararea din procesul uciderii afro-americanului George Floyd ar trebui sa își completeze argumentele într-o saptamâna, a estimat luni judecatorul care prezideaza aceste audieri istorice, potrivit AFP."Sesiunea va fi închisa pentru jurați de luni (urmatoare),…

- Noi proteste împotriva poliției au erupt duminica noaptea în orașul american Minneapolis dupa împușcarea fatala a unui tânar afro-american oprit de ofițeri în trafic, relateaza NBC News.Incidentul a avut loc dupa mai multe zile în care protestatarii anti-poliție…

- Seful fortelor de ordine din Minneapolis a declarat luni in fata juratilor ca Derek Chauvin a "incalcat regulile" si "valorile" politiei in timpul arestarii lui George Floyd, informeaza AFP preluat de agerpres. Sa ingenunchezi pe gat "ar putea fi rezonabil in primele cateva secunde pentru a-l controla,…

- Seful fortelor de ordine din Minneapolis a declarat luni în fata juratilor ca Derek Chauvin a "încalcat regulile" si "valorile" politiei în timpul arestarii lui George Floyd, informeaza AFP și Agerpres. Sa îngenunchezi pe gât "ar putea fi rezonabil…

- Un tribunal din Minnesota a stabilit un al treilea capat de acuzare impotriva lui Derek Chauvin, si anume de crima de gradul trei, in contextul in care fostul politist din Minneapolis a fost inculpat de crima de gradul doi, un capat de acuzare mai grav, in uciderea afroamericanului George Floyd la…