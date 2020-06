Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul ucrainean Ilya Kiva s-a adresat Guvernului de la Kiev cu solicitarea de a oferi familiei lui George Floyd 10 milioane de dolari. De asemenea, parlamentarul a cerut sa fie redenumita strada Stepan Bandera, din capitala Ucrainei, in George Floyd, numele afroamericanului ucis de un politist in…

- Conform TMZ, care citeaza reprezentați ai site-ului american, pana vineri, 5 iunie, 480.000 de persoane donasera 13.400.000 $ pentru familia lui George Floyd, afro-americanul mort in timp ce se afla in custodia poliției din Minneapolis.Moartea lui Floyd a infuriat națiunea americana, dar a și sensibilizat-o.…

- Fostul bachetbalist Michael Jordan a anuntat, vineri, ca va dona 100 de milioane de dolari in urmatorii zece ani unor organizatii care lupta impotriva discriminari rasiale, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Anuntul vine in contextul protestelor din SUA fata de rasism si de brutalitatea politiei,…

- Procurorul care investigheaza moartea lui George Floyd in Minneapolis a reclasificat faptele drept omucidere voluntara, acuzandu-l pe ofițerul de poliție care l-a asfixiat pe Floyd de „omor premeditat”.Ceilalți trei ofițeri de poliție de la fața locului sunt acuzați și ei in același dosar, a anunțat…

- Funeraliile lui George Floyd, afro-americanul care si-a pierdut viata pe 27 mai in Minneapolis, ca urmare a modului in care a fost maltratat de un ofiter de politie alb, va avea loc pe 9 iunie, la ora locala 11.00, la Houston, orasul de origine al victimei si unde familiei sa locuieste in continuare,…

- Borussia Dortmund s-a impus in deplasarea de la Paderborn, scor 6-1. Englezul Jadon Sancho (20 de ani) și marocanul Achraf Hakimi (21 de ani) au afișat mesaje in memoria lui George Floyd, americanul ucis de un polițist in Minneapolis. CONTEXT: Moartea lui George Floyd a provocat proteste de proporții…

- Revista Forbes a scos-o pe vedeta TV și antreprenorul Kylie Jenner din lista de miliardari, acuzand familia ca a umflat valoarea afacerii sale de produse cosmetice. Forbes acuza ca familia Kardashian-Jenner a recurs la tot felul de mijloace pentru a-și prezenta cel mai tanar membru cu o avere la fel…

- Protestatarii s-au confruntat cu polițiștii pentru a doua seara la rând, miercuri, în Minneapolis, unde moartea unui barbat de culoare dupa arestarea sa violenta de catre poliție a provocat furie, iar oamenii cer dreptate, relateaza AFP.Ferestrele unei secții de poliție au fost sparte…