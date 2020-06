Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a anuntat luni dupa-amiaza ca disloca personal militar impreuna cu alte active federale pentru a opri revoltele violente din Washington. „In timp ce vorbim, trimit mii de soldati puternic inarmati, personal militar si ofiteri de mentinere a ordinii pentru a opri revolta, jefuirea,…

- Protestele cu violente au continuat și luni seara in SUA la o saptamana dupa moartea lui George Floyd, asfixiat de un ofiter de politie alb. La Washington s-a tras in protestatari cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc pentru a-i face loc lui Donald Trump sa mearga la Biserica Președinților, unde…

- În ultimele ore, LeBron James și Michael Jordan au luat atitudine dupa moartea lui George Floyd, iar acum a venit rândul unui alt nume important din NBA sa vorbeasca. Gregg Popovich, antrenorul celor de la San Antonio Spurs, îl critica pe Donald Trump pentru ca nu intervine și nu unește…

- Continua protestele din Statele Unite, izbucnite dupa ce un polițist american l-a ucis pe George Floyd, un barbat de culoare. Dupa ce revolta a ajuns și la ușile Casei Albe, președintele Donald Trump s-a baricadat in buncarul din inauntru și a stins luminile, un gest aspru criticat in mediul online.

- Protestele violente din Statele Unite intra intr-o noua etapa. Un grup de manifestanți s-a adunat in fața Casei Albe peste noapte și au intrat in altercații violente cu membri ai Secret Service, agenția care este insarcinata cu protecția președintelui, relateaza CNN. Washington DC este unul dintre cele…

- Sute de persoane au demonstrat vineri seara in fata Casei Albe pentru a-si exprima furia dupa ce George Floyd, un afro-american de 46 de ani, a murit din cauza modului in care a fost tratat de politie.

- Sute de persoane au demonstrat vineri seara in fata Casei Albe pentru a-si exprima furia dupa ce George Floyd, un afro-american de 46 de ani, a murit din cauza modului in care a fost tratat de politie, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.Moartea acestuia, luni, in Minneapolis, in timpul unei…