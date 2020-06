Stiri pe aceeasi tema

- Derek Chauvin, in varsta de 44 de ani, a acceptat conditiile tribunalului, care includ sa nu contacteze familia lui Floyd, sa nu lucreze in sfera securitatii, sa nu paraseasca statul Minnesota si sa predea armele de foc. Citeste si: Caz asemanator mortii lui George Floyd in Marea Britanie.…

- Cei patru polițiști acuzați de moartea afro-americanului George Floyd au refuzat sa achite cauțiunea de un milion de dolari pusa la dispoziție de autoritațile din Minneapolis. Acum ei urmeaza sa fie condamnați la ani grei de pușcarie.

- Cei patru polițiști acuzați de moartea lui George Floyd au refuzat sa achite cauțiunea stabilita de judecatorul din Minneapolis, un milion de dolari, astfel ca urmeaza sa fie condamnați la ani grei de inchisoare, potrivit CNN.J. Alexander Kueng, Thomas Lane și Tou Thao au aparut in instanța la o zi…

- ​Actorul George Clooney sustine, într-un eseu publicat în Daily Beast, ca este nevoie de o „schimbare sistematica” a modului în care sunt aplicate legea si justitia penala în SUA si ca este necesara o actiune urgenta pentru a combate „pandemia” de rasism…

- Fostul superstar al baschetului profesionist nord-american (NBA) Michael Jordan s-a alaturat duminica sportivilor care, pe intreg mapamondul, au deplans moartea unui barbat de culoare in timpul arestarii sale in Statele Unite, care a generat ample manifestatii ce au degenerat in violente, informeaza…

- Cel putin 27 de persoane au fost retinute în cursul protestelor desfasurate în orasul american Seattle, anunta Politia metropolitana, citata de CNN.Protestatarii retinuti sunt acuzati de atacuri, incendieri, distrugeri si jafuri, a declarat Carmen Brest, seful Politiei din Seattle."Prioritatea…

- Derek Chauvin, ofițerul de poliție din Minneapolis care statea cu genunchiul pe gatul lui George Floyd, in ciuda faptului ca acesta se plangea ca nu mai poate respira, a fost arestat, a anunțat comisarul pentru siguranța publica, John Harrington. Aceasta evoluție a evenimentelor vine in contextul…

- Orașul american Minneapolis e in stare de urgența de la moartea brutala a afro-americanului George Floyd, 46 de ani. Polițistul considerat vinovat pentru decesul lui, Derek Chauvin, 44 de ani, și-a cunoscut victima: au lucrat in același local, scrie NY Post. Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz…